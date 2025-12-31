Volitve 2026: S kom ne bomo sodelovali?

Namesto da bi preizkušali trdnost obljub, izkušenost kandidatov, njihovo verodostojnost, so predvolilna soočenja predvsem ideološko predalčkanje.

Politični mandati so za arhitekturne projekte ali prekratki ali pa predolgi, mi je nekoč rekel pokojni prof. Miloš Florjančič in pojasnil, da če bi bili krajši, bi se politiki zavedali, da projekta sami ne bodo dokončali, da bodo le podedovali, naredili najboljše, kar znajo, in predali naprej. Če pa bi bili daljši, bi imeli dovolj časa, da bi jih začeli in končali. Tako pa vsake volitve prinesejo prekinitev: nove začetke, odstopanja od načrtovanega in pogosto tudi izničevanje tega, kar je nastajalo prej. Prihaja leto volitev. V tem času se zdi, da se javni diskurz skrči na en sam refren, ki ga novinarji na vsakem soočenju ponavljajo: s kom ne boste sodelovali? In pravilen odgovor je že vnaprej vsem znan. Namesto da bi preizkušali trdnost obljub, izkušenost kandidatov, njihovo ...