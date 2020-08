Volja do marca

Vajena sem špartanske osebne etike glede nošenja zaščitne obrazne maske, ki sem se je navzela v Severni Ameriki, regiji, kjer je zaradi velikega števila okužb preventiva še danes resna stvar. Kjer marec kar traja in traja. Bombažno masko sem se navadila na ušesa zavrteti z vajeno kretnjo, o smiselnosti sem se nehala spraševati. Važno mi je bilo, da kot popotnik ne zbujam pozornosti in kršim družbenih norm, tujec je pač veliko bolj ranljiv kot domačin. To, da smo v Sloveniji bistveno bolj sproščeni glede nošenja maske, sem ob vrnitvi doživela kot manjši kulturni šok.Kulturni šok, ki se mu ni bilo težko privaditi. Vsak ...