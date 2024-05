Vpliv geopolitike na tokove nabave

V nadaljevanju preberite:

Rastoči geopolitični pritiski, ki nastajajo med razvitimi državami in Kitajsko, vplivajo na preoblikovanje verig vrednosti, še posebno pri multinacionalkah, ki svojo konkurenčnost gradijo tako na velikosti (ta izraža njihov tržni delež in moč nasproti dobaviteljem) kot na cenovno in kakovostno učinkoviti dobaviteljski verigi. Osebno vozilo, zahteven medicinski stroj ali pameten robotski sesalec so tipični proizvodi, ki so še vedno izdelani tudi v razvitih državah. Vendar so sestavljeni iz vse številnejših delov, da lahko zagotavljajo vedno nove funkcionalnosti, ki jih zahteva potrošnik ali pa jih proizvajalci sčasoma ponudijo, da diferencirajo svojo ponudbo od konkurenčne.