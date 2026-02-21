Vračanje Drnovškovega duha

Ankete so seveda eno, realni rezultati pa drugo. A meje možnega se praviloma dokaj razvidno izrišejo že med volilno kampanjo.

Glede na Golobovo nepriljubljenost med desno usmerjenimi volivci (pa ne le tistimi, ki jih Janša že ima v žepu!) bi bila tudi koalicija zgolj s Svobodo in SD za Logarja veliko tveganje. FOTO: Jože Suhadolnik

Kdorkoli je pozorno spremljal politično retoriko zadnjih tednov, ni mogel spregledati spogledljivih mežikanj, ki sta jih največji vladni stranki pošiljali na desno. Ne sicer zelo na desno in ne nujno na desni del strankarskega spektra; toda tako iz SD kot iz Svobode smo videli distanciranje od nekaterih predlogov Levice, s katerimi hoče slednja v predvolilnem sprintu utrditi svoj renome proaktivne, učinkovite levičarske stranke in tako okrepiti svojo prednost pred »Nami, socialisti« (ali pa je nemara pravilneje sklanjati z »Njimi, socialisti«?). Signali, da je bilo popuščanja programskim prioritetam Levice dovolj, so prvenstveno namenjeni tistemu delu volilne baze, ki je plačal zanjo največjo ceno. Denimo samostojnim podjetnikom, ki so upravičeno jezni zaradi zviševanja prispevkov v ...