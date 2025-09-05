  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolumne

    Vranje parkirišče

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet.
    Ni hujšega kot Slovencu ali slovenski vrani naleteti na rezervirano, a kljub temu zasedeno parkirišče. FOTO: Leon Vidic/delo
    Galerija
    Ni hujšega kot Slovencu ali slovenski vrani naleteti na rezervirano, a kljub temu zasedeno parkirišče. FOTO: Leon Vidic/delo
    Alojz Ihan
    5. 9. 2025 | 05:00
    6:31
    A+A-

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet. Razumljivo, da se o slednjih sicer manj govori, a to ni nobeno merilo, ker občinstvo pač izbira zaradi lastnega užitka, izbira podobe, ki njemu manjkajo do zadovoljstva.

    Moj užitek pa je Finska skozi okno aviona, ko se v globini blesketa tisoče jezer, luža pri luži, da te otročje zaskomina od želje, da bi nataknil škornje in stopil ven. Med lužami pa temno zeleni gozdovi; približno enako vode kot kopnega, da lahko nekaj časa gledaš deželo, polno jezer, potem pa si – obrnjeno – predstavljaš vodno gladino, posejano z otoki.

    Ne vem sicer, kaj od tega vidijo finske vrane, ki stopicljajo ob jezerskih bregovih in so nenavadno ignorantske do človeških bitij. Jim ne pride na misel, da bi pobegnile, ko stopiš mednje; in če siliš naprej, se vljudno odmaknejo. To je vse. Kruh v roki jih ne zanima, tudi ročna ura ali kičast nakit nimata učinka.

    Najbrž zato, ker je med smrekami v finskih gozdovih veliko jerebik, ki z rdečimi plodovi zadovoljijo vse estetske in prehranske potrebe finskih vran. Zato bi rekel, da vrane niso ignorantske, kot bi človek najprej iz užaljenosti pomislil – samo nič nimajo s tabo. Če pa čutiš ignoranco že v tem, ko nekdo nima nič s tabo, je to tvoj problem. Ker skrivaš in kamufliraš neke svoje želje tako globoko, da jih sploh nisi sposoben prinesti na plan – raje pričakuješ od finskih vran, da bi ti jih uresničevale namesto tebe. Vranam pa je samo jasno, da s tabo nimajo nič, ker nimaš nič, kar bi od tebe potrebovale.

    image_alt
    Knjiga je razgaljena, podpisana dojka

    Kar me je še bolj utrdilo v domnevi, da so finske vrane drugačne od slovenskih, ki me na poteh med medicinsko fakulteto in kliničnim centrom vsakodnevno spremljajo in z vseh smeri presojajo, ali imam v roki ali v žepu bele halje kaj za njihove kljune. Organizirane v jate po pet ali deset se natančno prilagodijo predavateljskim ali ambulantnim urnikom vsakega stalnega sprehajalca, ki mu je mar za njihove kljune, in če zamudiš pet minut, jih ni več, ker so že odletele na novo lokacijo, kot jim veleva natančen urnik predavanj in ambulant.

    Da ne govorim o urniku drugih jat, s katerimi bi nastal velik konflikt, če bi ob dogovorjenem prihodu naletele na zasedeno zelenico ali parkirišče. Ni hujšega kot Slovencu ali slovenski vrani naleteti na rezervirano, a kljub temu zasedeno parkirišče. Neizogibno je, da začne frčati perje, da o krakanju ne govorim.

    Iz tega je razvidno, da je značaj lastnost, ki jo v glavnem določa pokrajina, v kateri živiš; značaj je prilagoditev na sonce, veter, hribe, vodo, vreme; pojdi za mesec dni na Sicilijo, pa ti poženejo sredozemske kocine, pojdi v finsko noč, pa padeš v depresijo in potem še v alkoholizem, ko se poskušaš odlepiti od dna.

    Ljudje ali živali, vsi smo listki na drevesih take ali drugačne pokrajine, zato človek z nekaj izkušnjami mimogrede loči med sredozemskimi listki ali gorskimi ali stepskimi ali severnjaškimi ali puščavskimi kaktusi ... in zato bi rekel, da so Finci v številnih značajskih lastnostih bolj podobni finskim vranam kot nam, ki smo po drugi strani v mnogočem bolj podobni slovenskim vranam kot Fincem. Iz česar bi lahko sklepal, da bi finske in slovenske vrane zlepa ne našle skupnega jezika, slovenske pa tudi med seboj bolj težko.

    Tako in tako nas določajo sonce, vode, hribi, doline, tako in tako smo samo listi, prilagojeni svojemu drevesu.

    Zaradi hribov, čez katere se je težko dvigniti. Finska vrana ima ravnino, po kateri vsaka vrana lahko potegne še nadaljnjih sto kilometrov, da najde nezasedeno pokrajino in postavi gnezdo ob ravno pravem jezeru in ravno pravi jerebiki. Ker je obojega pač neskončno veliko. Med visokimi alpskimi hribi pa se zdijo gnezdišča vnaprej prešteta, in ker ni mogoče osvojiti nove pokrajine, je treba toliko bolj nadzirati sosednje vrane in se združevati proti njim v jate, da jih ne bi zamikalo gnezdo in drevo, ki smo ga namenili sebi.

    Zato imamo tudi ljudje na teh zaprtih hribovskih prostorih globoko v sebi potrebo, da se izza svojih čvrstih ograj nenehno ostro zaziramo v svoje sosede in se trudimo, kot iz nekakšnega hobija, vsaj malo odgrniti njihove intimne zavese – iz čistega užitka in celo naklonjenosti, tako se nam vsaj zdi; čeprav je morda v vsem tudi kaj temnejšega, zakamuflirana težnja po medsosedski kontroli, kako pa naj voyeur pravzaprav ve, če ni v resnici preoblečen policaj, ki se je odlično vživel v svojo nedolžno kamuflažo.

    In zato si vedno, ko naletimo na zasedeno parkirišče, refleksno poiščemo najglasnejšo jato, da bi se v primerno jeznem krakajočem sozvočju izborili za red, ki nam pripada. Namesto da bi se za pet minut postavili v vrsto in počakali na prosto mesto, kot bi storila vsaka finska vrana.

    Nas pa že petminutni zamik urnika, ki ga nosimo v svoji glavi, sprovocira na kljuvanje in krakanje na življenje in smrt. Med spokojnim mirom, ko se življenje zdi urejeno in predvidljivo kot švicarski železniški peron, ter med bojiščem, prekritim s polomljenim vranjim perem, je samo pet minut, ko ne znamo počakati in umiriti živcev. Vsak torej po svoje, tako in tako nas določajo sonce, vode, hribi, doline, tako in tako smo samo listi, prilagojeni svojemu drevesu.

    ***

    Alojz Ihan, dr. medicinskih znanosti, imunolog, pisatelj in publicist.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Onkraj Turingovega testa

    Pri živalih velja preprost biološki cikel: lakota vodi v iskanje hrane, sitost prinese pomiritev. Pri človeku pa jezik to potrebo preplete z dodatnimi pomeni.
    Sašo Dolenc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Itak nič ne pomaga

    Svobodna kritika »napačne« stavbe, arhitekta ali odločevalcev lahko kritiku onemogoči sodelovanje z javnimi institucijami, diskreditacijo in ignoranco.
    Nina Granda 3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Razno
    KOLUMNA

    Vesna V. Godina: Pretreslo me je, koliko dajo starši danes za šolske potrebščine

    Diskriminacija otrok v šolskem sistemu glede na socialni položaj družine je del slovenskega šolskega vsakdana. Država pa ob tem mirni spi.
    Vesna V. Godina 1. 9. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varstvo otrok

    Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

    Šele ko je dečkova mati prišla v vrtec, so ugotovili, da dedek domov ni odpeljal svojega vnuka.
    4. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Izjemna predstava Slovencev za osmino finala z Italijani

    Veličastna predstava Dončića in njegovih soigralcev je Sloveniji prinesla zmago nad Izraelom in končno tretje mesto v skupini.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Američani pritiskajo, Kitajci se odpirajo

    Predsedniku Luli se ne mudi odgovarjati Trumpu. Azijska velikanka je že petnajst let prva partnerica.
    Tone Hočevar 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov poslovni center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več

    Več iz teme

    vraneFinskakolumnanarava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obletnici v Tivoliju

    Kopališče, kjer je splavala ljubljanska mladina

    Ob 50-letnici Centralnega kopališča Tivoli odpirajo razstavo. Letos tudi 60 let legendarne Hale Tivoli.
    5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    Čez vsa ta leta sem se le naučila tekmovati doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Vranje parkirišče

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet.
    Alojz Ihan 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem.
    Bojan Bugarič 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    Čez vsa ta leta sem se le naučila tekmovati doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Vranje parkirišče

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet.
    Alojz Ihan 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem.
    Bojan Bugarič 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo