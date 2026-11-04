Vsakič znova na začetku

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Vsaka nova vlada ustavi projekte prejšnje. Potem štiri leta nameni svojim projektom, jih morda pripelje tik pred izvedbo ali pa se zataknejo v slepi ulici birokratske nesposobnosti. Nato so volitve, vlada se zamenja in spet smo na izhodiščni točki. Evropska sredstva ostajajo neporabljena, provizije plačane, projekti spet na začetku. Tale odstavek bi lahko še nekajkrat ponovili in dobili časovnico marsikaterega slovenskega projekta »izjemnega« javnega pomena. Tako se dogaja z Dramo. Prvi natečaj za prenovo ni bil nikoli uresničen. Pred približno desetletjem je bil razpisan drugi, s podobno nalogo, le še z več programa. Predvideval je modernizacijo po podobnem ...