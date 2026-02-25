Če vsakih osem minut zraste material za eno leseno hišo, to pomeni približno 65.000 hiš na leto.

V času, ko boste to kolumno prebrali do konca, bo v slovenskih gozdovih zraslo dovolj lesa za eno novo hišo. To je statistični podatek, ki temelji na letnem povprečju. Vsako leto je pri nas po oceni Zavoda za gozdove Slovenije poseka približno 5,7 milijona kubičnih metrov lesa. Približno polovica tega je hlodovina, primerna za žago in gradnjo. Če za povprečno leseno hišo potrebujemo od 30 do 80 kubičnih metrov konstrukcijskega lesa, odvisno od sistema gradnje, potem dobimo presenetljiv rezultat: čisto matematično gledano les za eno hišo nastane približno vsakih osem minut. Seveda ni vsa ta masa v nosilnih elementih, ampak tudi v izolacijah in oblogah. Številka pa pove bistveno: potencial raste tiho okoli nas. Če vsakih osem minut zraste material za eno leseno hišo, to pomeni ...