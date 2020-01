Vse najboljše, mojster

O Plečniku je zapisanega že veliko. Njegovo življenje in dela dobro poznamo. Vsakih pet let, ko je okrogla obletnica rojstva ali smrti in je Plečnikovo leto, izide kakšna nova knjiga in doda kamenček v mozaik razumevanja njegovega življenjskega loka, ki povezuje tri prestolnice: Dunaj, Prago in Ljubljano. Zato bi se na tem mestu, dan pred 148. obletnico njegovega rojstva, poskušal osredotočiti predvsem na njegova nezgrajena dela in kontekstualizirati to, čemur umetnostni zgodovinarji pravijo Plečnikova Ljubljana, skozi sodobne prostorske probleme.Ko se je Plečnik po daljšem obdobju študija za kratek čas vrnil v Ljubljano, se ...