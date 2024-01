Vse po starem

V kolumni preberite:

V teh dneh se začenja prva faza prenove ljubljanskega potniškega centra. To je največji infrastrukturni projekt pri nas. Časovnica projekta je zelo ambiciozna. Novi potniški center bo po trditvah pristojnega ministrstva zgrajen do konca leta 2025. Torej v dveh letih lahko pričakujemo prometno odrešenje za muke, ki nam jih povzročajo prometni zastoji, in trpljenje okolja zaradi vse usodnejšega vpliva na podnebne spremembe. Gradnja PCL se je začela z zaporami glavnih vpadnic, in preden bodo dela končana, bomo še nekaj časa živeli v prometnem peklu.