Vse težji boj na kadrovskem požiralniku

Šefu največjega zaposlovalca v eni od štajerskih občin očitajo, da jim je pobral vse natakarice in kuharice v mestu. Seveda gre za šalo, v kateri pa se skriva tudi ščepec resnice. V Impolu namreč zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov za delo v proizvodnji zaposlujejo tudi ljudi, izšolane za druge poklice, denimo cvetličarje, frizerje, šivilje, vzgojitelje predšolskih otrok, slaščičarje, trgovce, kuharje, natakarje, nato jih usposobijo in prekvalificirajo za delo v njihovih obratih. Ker z digitalizacijo in razvojem določena dela postajajo fizično manj zahtevna, se zanje odloča tudi vse več žensk, ki se ne branijo niti tradicionalno bolj »moških« del, kot je vožnja viličarja. Predvidljiv delovnik in solidna, predvsem pa redna plača sta lahko za marsikoga motiv, da prestopi v drugo panogo in se odloči za povsem drug poklic, kot ga je opravljal prej.

Primer Impola seveda ni osamljen. Zadnja raziskava zavoda za zaposlovanje je pokazala, da se je s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev v preteklih šestih mesecih ubadala več kot polovica delodajalcev, zato se marsikje odločajo za druge pristope.