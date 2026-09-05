Vse za nacionalni interes – tuje države

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Največja sprememba v slovenski zunanji politiki zadnjih desetletij je bila dolgo napovedovana, zato nismo dodobra zapopadli njenih razsežnosti. Govorim seveda o slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije o širjenju nezakonite gradnje judovskih naselij na Zahodnem bregu; gradnje, ki jo spremljajo dejanja, ki jih tudi konservativni izraelski dnevnik Jerusalem Post brez olepševanja označuje za terorizem. Blokadi, ki so jo tako domači kot tuji kritiki bolj lucidno kot cinično označujejo za Janševo vračanje usluge Netanjahuju (»Hvala, Janez,« je ta zapisal na družbenem omrežju), je sledila nenapovedana, a dolgo prerokovana sprememba v zunanjepolitični doktrini. ...