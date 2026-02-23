Vsemogočna še ni

Prejšnji teden se je zgodilo nekaj zgodovinskega. Dobro, marsikaj zgodovinskega. A v mrzlici novic o aretiranem nekdanjem princu in pripravah na novo vojno na Bližnjem vzhodu se je skoraj izgubila vest, da je umetna inteligenca (UI) povzročila izgubo 1,87 milijona dolarjev. Kar resda ni veliko. Zaradi naravne inteligence so presahnile že milijarde. Zato je bilo veliko bolj pomenljivo, v kakšnih okoliščinah se je sploh zgodila napaka. Vpleten je bil namreč paradni model družbe Anthropic, Claude Opus 4.6. Napisal je programsko kodo, ki naj bi pomagala vlagateljem, ki si na platformi Moonwell izposojajo denar s pomočjo kriptovalut. Pa ni nihče opazil, da je UI uporabila globoko prenizek menjalni tečaj. Namesto 2200 dolarjev samo 1,12 dolarja.

Kdo je torej kriv za izgubo? Uporabniki platforme? Njeni skrbniki, ker niso dovolj natančno pregledali kode? Ali oseba, ki je kodo naročila v izdelavo UI? Morda hekerji, ki so opazili napačno ceno in jo izkoristili za dobičkonosne posle? Še nekaj časa ne bomo poznali odgovora. Pravdanje velja za počasno dejavnost tudi v sicer počasnem svetu ljudi iz mesa in krvi. UI pa je v primerjavi s tem hipna. Ko trčita svetova dveh tako različnih hitrosti, so posledice nepredvidljive.