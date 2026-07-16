Vsepovsod gravitacija

Medtem ko se v Evropi spopadamo z vročinskimi valovi, Michel Adamič kot prvi Slovenec prezimuje na Antarktiki. Michela poznam še iz časov, ko je kot dijak nizal uspehe na astronomskih tekmovanjih. Zdaj je doktorski študent v Kanadi in je bil letos izbran za zahtevno vlogo »winteroverja« na ameriški raziskovalni postaji Amundsen-Scott na južnem polu. Tam med mrzlo in dolgo polarno nočjo skrbi za delovanje mikrovalovnega teleskopa South Pole Telescope. Pred kratkim sva si dopisovala po elektronski pošti in Michel je eno od sporočil zaključil z: »Lep pozdrav z dna Zemlje.« Kmalu sva ugotovila, da je to severnocentričen pogled, zato je naslednje sporočilo sklenil z: »Lep pozdrav z vrha Zemlje.« Ob tem sem se spomnila, kako sem se kot številni otroci čudila, zakaj ljudje na »spodnji strani« ...