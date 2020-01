Vsi predsednikovi spiski

Spiski naj dogodkov leta, takšnih ali drugačnih, so v zadnjih letih postali skrajno trivialni, gre za nekakšno lestvičarsko tavtologijo, saj se je okus velike večine zreduciral na skupni imenovalec, pa naj gre za filme, knjige ali nogometaše. December 2019 je prinesel dodatno porcijo tovrstnega vrednotenja, saj s(m)o obdelovali še preteklo desetletje. Ne trdim, da konsenza v okusu nikoli ni bilo, toda s širitvijo medmrežja in totalne angloamerikanizacije javnega mnenja je totalno prevladal tudi anglosaksonski kulturni okus.V tem kontekstu so zapovedi, na primer, nekoč zelo vplivne revije Cahiers du cinéma danes dojete kot čista ...