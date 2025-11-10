Vsi smo le vsi

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko trepetajoč čakamo na konec sveta, ki ga vsak dan obljubljajo poročila, in ob tem tuhtamo, ali bo ta prišel z Gretino povodnjijo, stampedom ekonomskih migrantov, Vladimirjevimi ali Bibijevimi raketami, ali nemara v obliki monopola kitajskih produktov iz spletne trgovine Temu, se nam je zgodilo nekaj lokalnega. Izza simpatično oblih dolenjskih gričev je odjeknila vest o neskončno žalostnem dogodku, ki je pogled prestrašenega človeka, ki čaka na konec sveta, prihajajoč onkraj naše kontrole, za nekaj dni prestavil v lokalno okolje. V polje obvladljivega. V občutek, da znotraj te eksistence vendarle še vedno obstajajo težave, ki jih lahko naslovimo in rešimo kot skupnost.