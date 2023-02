Vzhodnoevropsko zrcalo

V nadaljevanju preberite:

Prepričljiva zmaga upokojenega generala Petra Pavla na čeških predsedniških volitvah je odmevala v evropski javnosti. Ne toliko zaradi zmagovalca kolikor zaradi poraženca. Ob rekordni, sedemdesetodstotni udeležbi so volivci prisolili glasno klofuto nekdanjemu premieru Andreju Babišu. S tem so potrdili rezultate parlamentarnih volitev jeseni 2021 in zadali nov udarec populizmu v postkomunistični Evropi.