Webrovo nemišljenje in zagata evropske integracije

Preveč smo povezani, da bi lahko bili ravnodušni do razvojev v posameznih državah članicah; in premalo, da bi lahko karkoli ukrenili glede tega.

Če želi preživeti v sodobnem svetu, se mora Evropska unija preoblikovati v federacijo, pravi Mario Draghi: v entiteto, ki bo bolj kot na staro švicarsko konfederacijo spominjala na sodobno, de facto federalno Švico. Ali, če hočete, z ustavnim ustrojem, ki bi bolj spominjal na Združene države Amerike kot na Sveto rimsko cesarstvo. O Draghijevih stališčih in predlogih kdaj drugič. Mislim pa, da težava EU ni toliko v tem, da je od modela, ki ga predlaga nekdanji predsednik Evropske centralne banke (in verjetno najuspešnejši italijanski premier tega stoletja), še zelo daleč; težava je, da v resnici že dlje časa plove v to smer, a se je zataknila nekje na pol (ali na tri četrt) poti. Ta delna integracija je vir velike večine njenih najhujših problemov. Problem je, seveda, da ta sicer nedvomno ...