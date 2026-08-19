Z betonskim mešalnikom v stare čase

V Sloveniji skoraj ni razvojnega problema, ki ne bi bil povezan s stanovanjsko krizo. Varstvo okolja, urbanizem, pregrevanje mest, razpršenost poselitve, plazovi, poplave in suše, problem javnega prevoza nasploh in razvojni krč posodobitve železnic še posebej, neenakomeren regionalni razvoj, brezdomstvo in naraščanje odvisnosti, družbena neenakost in socialne stiske, ki se dedujejo iz generacije v generacijo, duševno zdravje, kulturna dediščina – z urejenim sistemom stanovanjske preskrbe bi bilo bistveno lažje reševati vsakega izmed teh problemov. Še več, če bi sistem stanovanjske preskrbe omogočal racionalno in človeka vredno domovanje vsem, bi kmalu ugotovili, kako med seboj prepletena so ta na prvi pogled resorsko jasno zamejena področja. Po desetletjih sistemskega molka je prejšnja ...