Z mencanjem se Avstriji ne bomo niti približali

Povečevanje produktivnosti in rast dodane vrednosti nista sama sebi namen, sta pa nujna za doseganje blaginje, da družba lahko financira vse svoje podsisteme, zaščiti najranljivejše in se uravnoteženo razvija. Nista sprint, ampak dobro premišljen, vztrajen tek na dolge proge, s pravimi prioritetami in cilji. Foto Uroš Hočevar