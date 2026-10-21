Z obema nogama v grobu

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Minili so časi, ko so monumentalni finančni krahi v filmski industriji pomenili konec kariere za režiserja, igralca ali scenarista. Ali celotnega studia. Ravno nasprotno, danes je Holivud, bolj kot kadarkoli prej, »dežela drugih priložnosti«. Sprehodite se skozi seznam recentnih ekonomskih fiaskov in ugotovili boste, da skoraj nihče od odgovornih v ameriški filmski industriji ne odgovarja več za svoja dejanja. Karavana gre dalje. Nekoč so grešnike pokopali ali jih vsaj kazensko disciplinirali, jim vzeli odločevalsko moč. Za studijske insiderje so rekli, da so vredni toliko, kot je vreden njihov zadnji film. Ta maksima ne velja več, zdaj si vreden toliko, kot po ...