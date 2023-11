Za otroke gre. Razen v Palestini

Slovenski Inštitut za čudne bolezni se že nekaj let ukvarja s problemom mutacije slovenske politike, ki jo povzroča virus Zahodne Ljubljanice. Ljudje izvolijo skupino, ki se predstavlja kot vrhunsko usposobljena politična reprezentanca, ki bo ponižala Švico. V manj kot letu dni se švicarski cilji pošteno sfižijo, volivci zbolijo na živcih ali pa dobijo čir na želodcu.

Znanstveniki so na pragu senzacionalnega odkritja: vse kaže, da gre za endemično vrsto mutiranega virusa, ki so ga poimenovali po Zahodni Ljubljanici. Možje in žene najprej kažejo zagorelo polt, razvite bicepse, vrhunske frizure in kravate, govorijo razsodno in zbrano, jedrnato in prepričljivo, lepo in obetajoče, argumentirano in poglobljeno, podkrepljeno in demokratično, samozavestno in arogantno privlačno, skratka, skoraj švicarsko. Videz običajno traja šest mesecev, potem pa začnejo hruške na vejah gniti in padati z njih »kot hruške«.

Največji hruškovec nas prepriča, da je vladnih resorjev premalo, potem nas v imenu boja proti zmaju in edino zveličavne resnice milo prosi, naj ga podpremo na referendumu. Vsi verjamemo, da ve, kaj počne. Do grdega poletnega dne, ko vse zašvica, teorija pa se iz dneva v dan bolj fiži in sfiži. V komaj treh mesecih časovnega razpona smo z 20 prišli na 17 pa na 12, na švicarskih sedem ministrskih lukenj, dokler nismo spet privolili v to, da je še najbolje tako, kot je. Še posebno ker sesekljanemu zmaju hitro raste vseh 12 glav. Če povzamemo izjavo Tanje Fajon: »Ta koalicija je edina možna.« Na vekomaj veke, amen.

Vmes padajo hruške, po dva aferaška vulkanska izbruha na teden: imamo vratarsko afero, nutrijsko afero, vohunsko odložitveno afero pa podmazovalno afero v Darsu, vse do ministra, ki brez pregrešno razkošnega avta ne zmore več stesati dovolj ministrskih obljub. Če je pri enem ministru ta avto tako učinkovit, bodo enakega morali predpisati še vsem drugim in stare, levičarske bicikle zabrisati v Zahodno Ljubljanico. Kako učinkovita šele bo vlada potem! Novoodkriti virus v nerodni kombinaciji z zadnjo raziskavo javnega mnenja ter posledičnim zdrsom v podpalubje kapitanu lomi levo nogo, tretji zvin desnega gležnja, nalomi komolec in povzroči pošten pretres možganov. Zato še danes pričakujemo pojasnilo urada za prepričevanje, da je javnomnenjsko razpoloženje vrhunsko glede na to, kar se lahko še zgodi. Če ne verjamemo, pa naj si ogledamo film Bolje ne bo nikoli. Za boljše razumevanje ozadja pomaga tudi detektivka Cherchez la femme!

Mi njet ruski špijuni, mi afriški dipljomati

Nekaj časa smo celo mislili, da se virus prenaša s pitno vodo v Ljubljani in da je za prenose odgovoren kanal C0. Veliko verjetneje nanj vplivajo novinarski žarometi in bliskavice, ki menda najbolj prispevajo k njegovemu čezmernemu bohotenju. Da o napačnih zdravilih nediplomiranih vladnih zdravnikov ne govorimo. Na koncu smo spet na začetku: za vse je res krivo zdravstvo.

V procesu zdravljenja se je namreč izkazalo, da se kopanje jam svojim soborcem ne izplača najbolje, saj se je po vsaj desetih izkopanih jamah med »največjimi prijatelji« pojavilo resno vprašanje, ali ne bi bilo bolj racionalno, če bi izkopali eno samo. Za šefa. Po predvideni časovnici se uresničuje Janezov načrt. Težava je, ker je isti Janez, ki tako dobro pozna zdravje levosučnih ministrantov, že večkrat dokazal, da se na zdravstvene prijeme razume podobno kot Igor Pirkovič na TV-soočenja. Ko mu predočijo jasne dokaze korupcije in načine spornega financiranja spornih medijev s spornim denarjem, se on ne dela Švicarja, ampak Francoza. Odgovarja s priročno obramboslovno tehniko za slovenske rovte s kontravprašanjem: »Kaj pa tistih 100.000 za Vesno Vukovič?«

Invalidni otroci iz Gaze v rehabilitacijskem centru Soča. Otroci iz Gaze: Farah, Ahd, Manar (z ruto v ozadju) in Rima. Foto Roman ŠŠipić

Ko je govor o izraelskem terorizmu in grozovitih pobojih otrok (Za otroke gre) v Gazi, je sposoben brezčutne vojaške analize, da imata od Hamasovega napada korist Iran in Rusija (ZDA menda nima nič pri tem, kajne?). Kako je v tem svetu, ki tako skrbi za otroke (Za otroke gre, razen v Palestini), mogoč tako brezsrčen odnos do nedolžnih otrok in ljudi? Še naprej bo odgovarjal s preračunljivimi protivprašanji, prepričan, da ga jezikavost odvezuje odgovornosti pri podpiranju krivic. V daljnih 60-ih prejšnjega stoletja se je mladina po svetu (celo v Sloveniji) precej odgovorneje odzvala na podoben dizaster, ki so ga v Vietnamu sejali Janezovi zavezniki. Njim je vse vnaprej odpuščeno. Niti k spovedi jim ni treba. Tanja bi rekla: koalicija za vedno.