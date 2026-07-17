Za prijatelje je dobro le najboljše orožje

Težko bi našli dve državi, ki delujeta v bolj različni politični, verski in geostrateški resničnosti, kot sta Slovenija in Izrael. Pa vendar, zakaj se slovenska skrajna desnica v sodobnem Izraelu prepozna do te mere, da ga je kljub njegovi genocidni politiki pripravljena podpreti tako, da mu ponudi diplomatsko roko ter okrepljeno vojaško in gospodarsko partnerstvo? 20.271 in 20.270 kvadratnih kilometrov – med mednarodno priznanima teritorijema Slovenije in Izraela je en sam kvadratni kilometer razlike. Prva številka, površina Slovenije, se v 35 letih obstoja države komajda spreminja. Druga številka je stvar interpretacij. Izrael sam se sklicuje na drug podatek, 22.072 kvadratnih kilometrov, ki izraelskemu teritoriju prišteva tudi okupirana Vzhodni Jeruzalem in Golansko planoto. Ko gre za ...