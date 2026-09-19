Za vojno zadostuje en sam

Poštena naivnost me je presunila. Pomislil sem, kolikokrat smo od kritikov ukrajinskega odpora slišali kruti kliše »za vojno sta potrebna dva«.
Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.
V teh dneh, ko so duhovi jugoslovanskih vojn znova ušli iz steklenice in nas spomnili, da te niso bile aberacija evropske zgodovine, ukrivljene v lok nezadržnega napredka, temveč napovedniki kasnejših trendov, sem si prvič v celoti ogledal posnetek znamenite besedne izmenjave med Radovanom Karadžićem in Alijo Izetbegovićem – ene zadnjih, ki je še potekala v parlamentarnih okvirih, pol leta preden so Karadžić in njegovi pajdaši v Bosni odprli vrata pekla.
Izmenjava, ki je potekala oktobra leta 1991, torej skoraj pred natanko 35 leti, je slavna, saj je v njej politični vodja bosanskih Srbov napovedal genocid nad Bošnjaki – med vrsticami, seveda, a tako, da je lahko vsakdo, ki je hotel in znal slišati (torej manjšina ...
Komentarji