Za vojno zadostuje en sam

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. V teh dneh, ko so duhovi jugoslovanskih vojn znova ušli iz steklenice in nas spomnili, da te niso bile aberacija evropske zgodovine, ukrivljene v lok nezadržnega napredka, temveč napovedniki kasnejših trendov, sem si prvič v celoti ogledal posnetek znamenite besedne izmenjave med Radovanom Karadžićem in Alijo Izetbegovićem – ene zadnjih, ki je še potekala v parlamentarnih okvirih, pol leta preden so Karadžić in njegovi pajdaši v Bosni odprli vrata pekla. Izmenjava, ki je potekala oktobra leta 1991, torej skoraj pred natanko 35 leti, je slavna, saj je v njej politični vodja bosanskih Srbov napovedal genocid nad Bošnjaki – med vrsticami, seveda, a tako, da je lahko vsakdo, ki je hotel in znal slišati (torej manjšina ...