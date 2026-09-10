Zadnja generacija

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. »Claude-irali ga bomo,« (»We will claude it.«) je odgovorila prejšnji petek študentka Univerze v Washingtonu v Seattlu, udeleženka študijskega programa Astronomija v Evropi: praktično delo s teleskopi, opazovanji in umetno inteligenco v astronomiji, ki je zadnja dva tedna potekal na Univerzi v Novi Gorici. To je bil odgovor na vprašanje, kako bo njena skupina rešila problem pri analizi astronomskih podatkov, in pomeni, da si bodo pomagali z orodjem generativne umetne inteligence (UI) Claude. Claude podjetja Anthropic je postal odličen pomočnik za, na primer, iskanje literature, pisanje računalniških kod za obdelavo podatkov in numerično reševanje zapletenih ...