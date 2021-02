Zagate SMC

V kolumni preberite:

Naj se nezaupnica vladi, napovedana za naslednji teden, konča tako ali drugače, lahko že vnaprej vidimo akterja, ki bo ne glede na izid iz nje izšel kot najverjetnejši osmoljenec – SMC. Če bo nezaupnica uspela in bomo torej dobili novega premiera, bo to pomenilo razpad SMC. Nezaupnica namreč ne more uspeti brez podpore vsaj dela poslancev SMC. Uspeh nezaupnice torej v najboljšem primeru za stranko pomeni razpad na liniji poslanska skupina proti ministrski ekipi: to bi se zgodilo v scenariju, če bi se vsi poslanci odločili podpreti nezaupnico, kar je zelo malo verjetno; skoraj nemogoče, pravzaprav. Precej verjetnejši je razkol znotraj same poslanske skupine, kjer bi del (bržkone manjšina) poslancev glasoval za nezaupnico, del (najbrž večina) pa proti.