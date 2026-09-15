Zahtevna krotitev cen

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Inflacija oziroma zvišanje cen je povsem običajen pojav, razen kadar močno ne preseže preteklih zgodovinskih okvirov, ker zaradi tega lahko spremeni ravnanje podjetij in gospodinjstev. Podjetja pred pričakovanim dvigom cen vhodnih stroškov (največkrat cen energentov ali drugih surovin) hitijo s proizvodnjo, ki se pozneje zaradi tega zniža (leti 2022 in 2023 v EU27), gospodinjstva po drugi strani pa z oportunističnimi nakupi, medtem ko zaradi tega nastajajo večji stroški v trgovini in logistični verigi. Pospešena rast cen navadno vodi do ukrepanja centralnih bank, ki želijo preprečiti, da bi rast cen presegla te psihološke ravni, kar vodi k zvišanjem obrestne ...