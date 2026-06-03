​To je eklatanten primer poskusa debilizacije družbe in poenostavljanja, predvsem pa pomanjkanja zaupanja v mlade.

V filmu Zaigraj še enkrat, Sam, ki ga je spisal Woody Allen, režiral pa Herbert Ross, ponavljajoča šala na piko vzame korporativno kulturo, fanatično obsedenost s službo in nujnost po nenehni dosegljivosti. Eden od stranskih likov, igra ga Tony Roberts, je nepremičninski špekulant, ki svoje osebje nenehno obvešča, kje bo tisti večer dosegljiv. »Nekaj časa se bom nahajal na številki 362-9296, potem bom za približno 15 minut na 648-0024, malo kasneje pa na 752-0420. Potem se bom vrnil domov na številko 621-4598.« Njegova žena, igra jo Diane Keaton, pri tem pripomni, da bo šel med prvo in drugo lokacijo mimo telefonske govorilnice ter da se lahko pozanima še za tisto številko. Simon Popek. FOTO: Jože SuhadolnikPomembno je poudariti, da je to popularen film z začetka sedemdesetih let 20. ...