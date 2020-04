Zajci v karanteni

Singapur je bil zaradi bližine Kitajske soočen s prvim primerom covida-19 že 23. januarja, slaba dva tedna po prvem obvestilu WHO o pojavu novega virusa v Wuhanu. Zaradi boleče izkušnje z epidemijo sarsa pred poldrugim desetletjem so energično pristopili k zapiranju mej, uvajanju obveznih karanten za prišleke in epidemiološki sanaciji prvega ter tudi vseh naslednjih primerov.S temi ukrepi so poldrugi mesec delali vtis epidemioloških čudodelcev – dnevno so imeli zgolj nekaj okuženih. Sredi marca pa se je dnevno število na novo odkritih okužb povečalo na nekaj deset in aprila že krepko čez sto. Njihovi epidemiologi ...