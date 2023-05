Zakaj bom gledal kronanje

V nadaljevanju preberite:

Ta teater je tisto, čemur je britanska monarhija danes v resnici namenjena: kronanje bo privabilo na desetine milijonov gledalcev, v London se bo zgrnilo na milijone turistov – fascinacija, ki jo po vsem svetu vzbuja monarhični ritual, generira velikanske dobičke, ki nekajkrat presegajo stroške za ohranjanje monarhije. Prav veličastna mistika tega obredja usmerja pozornost svetovne javnosti na državo, katere realna teža v globalnem okolju je vse manjša. Velika Britanija je danes v svetovnem okolju, če odmislimo sicer vse manjši pomen Londona kot enega izmed vozlišč mednarodnih financ, pomembna predvsem kot rojstna dežela angleščine – in s tem pomembno žarišče moderne popularne kulture. Relativna demografska in ekonomska teža Velike Britanije je vse manjša in njena vojaška moč, čeprav vse prej kot zanemarljiva, nikakor ni več odločilna: ostaja pa prvorazredna velesila, kar se tiče simbolne moči. In monarhija je ravno poosebljenje te simbolne moči.