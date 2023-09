Zakaj je dobro, da je twitter X

V kolumni preberite:

V minulih tednih se udeleženci javnega foruma navajamo na novo ime. Forum, ki ga je še do pred kratkim označevala prepoznavna silhueta modre ptičice, zdaj uradno, ali vsaj napol uradno, ni več Twitter, pač pa X. Nemalo komentatorjev je ob nenadni napovedi novega imena in še bolj nenadni izbiri hladnega črno-belega logotipa ostro skritiziralo te vsaj na prvi pogled ad hoc spremembe. Da gre za brandovski kiks in s tem za še enega od žebljev, ki da jih lastnik Elon Musk zabija v krsto spletnega giganta. Morda gre res za »strokovno napako« – o tem naj sodijo plačani strokovnjaki za marketing, a sam sem nad preoblikovanjem znamke več kot navdušen. Pa ne ker bi X odzvanjal ne vem kako blagozvočno. Ravno obratno. Ravno zato, ker zveni tako, kot zveni.