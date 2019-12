Zakaj me skrbi Greta

Moj nagonski odziv na Greto Thunberg, mlado švedsko aktivistko, za katero pred letom dni ni slišal nihče, zdaj pa je postala splošna kulturna referenca (»Pojdimo raje peš, da ne bo Greta jezna«), je bil sprva zelo ... bumerski: »Ali ne bi morala biti v šoli?«Do najstniškega političnega aktivizma imam globoke zadržke in Gretina pojava, njen obraz in grimase, posledice Aspergerjevega sindroma, ustvarjajo bolj vtis deklice kot mlade ženske. Toda vtis – pa naj njeni strupeni kritiki rečejo, kar hočejo – se razblini, ko spregovori. Če ne pozabimo, da imamo pred sabo najstnico, nas preseneti njena prodornost. Njene besede ...

