Zakaj na koncu vedno zmagata Trump in Janša

Po dogodkih, ki so to pomlad in poletje stresali ZDA, od pandemije do protirasističnih protestov, si je nemogoče predstavljati, da bi lahko jeseni na ameriških predsedniških volitvah zmagal Donald Trump. Tako kot si je nemogoče predstavljati, da bi lahko bil Janez Janša še zelo dolgo predsednik vlade ali da bi se kot voditelj lahko legitimiziral na prihodnjih parlamentarnih volitvah.Čas je, da pomislimo spet. Čas je, da razmislimo bolje.Ameriški mediji so Trumpa skoraj že odpisali po njegovem destruktivnem pristopu k obvladovanju pandemije covida-19 na ameriških tleh in po tem, ko je nad državljane, ki so na ulicah protestirali ...