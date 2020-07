Zakaj ne grem na petkove proteste

Pred kratkim sem se po daljši odsotnosti vrnila v Slovenijo. Odkar me ni bilo, se ni veliko spremenilo. Le ena stvar je drugačna. Povabilo na kavo je po novem: greva v petek skupaj na proteste?Na proteste ne grem, ker ne prinašajo razprave o progresivnih politikah in ker me zvajajo na pripadnost enemu od dveh taborov. Češ, če nisi proti Janši, si za njega. In pa, proti Janši si lahko le tako, da protestiraš. Četudi imamo v Sloveniji na papirju večstrankarski sistem, naše vsakodnevno politično življenje bolj spominja na dvostrankarski sistem po vzoru ZDA, kjer si volivci ta čas belijo glavo z žalobnostjo izbire med Trumpom in ...