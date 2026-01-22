Zakaj pametni ljudje verjamejo neumnostim?

Predstavljajte si, da ste pred težko dilemo: ali sprejmete neprijetno resnico in tvegate izgubo prijateljev ali pa zamižite pred očitnimi dejstvi in ohranite dobre odnose. Če bi nas o tem vprašali zgolj teoretično, bi verjetno vsi zatrdili, da se nam zdi resnica pomembnejša od priljubljenosti. A v resničnem življenju se zgodi nekaj nenavadnega.

Naši možgani namesto hladne logike vklopijo obrambni mehanizem. Začnejo nam šepetati, da dokazi morda le niso tako trdni in da resnica ni nujno črno-bela. Tako se nam nenadoma zdi strinjanje z očitno zmoto povsem sprejemljivo. Vendar pri tem ne gre za znak nerazumnosti, ampak za neizogiben del naše človečnosti, ki dobre odnose pogosto ceni bolj kot resnico. In ta naša človeška narava ima v rokavu še en trik, ki nas pogosto zavede.