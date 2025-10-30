Zakaj poziv »zaupaj znanosti« ne zadostuje

V nadaljevanju prebeirte:

Ko je Ella Al-Shamahi vstopila na University College London, tja ni prišla le kot študentka, temveč tudi kot misijonarka. Kot predana muslimanka, ki je že od svojega trinajstega leta aktivno sodelovala pri širjenju vere, je imela jasen in drzen cilj: znanstveno ovreči teorijo evolucije. Odraščala je v Birminghamu v družini z jemenskimi koreninami in bila povsem prepričana, da znanstveniki ali zavestno lažejo ali pa so tako pristranski, da napačno interpretirajo podatke. Povsem resno je nameravala dokazati, da teorija Charlesa Darwina ne drži, in tako postati junakinja svoje verske skupnosti.