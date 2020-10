Zakaj sem še vedno atlantist

Naslov bi verjetno vzbudil večjo pozornost, če bi namesto »atlantist« napisal »filoameričan«. A bil bi tudi manj natančen. Atlantizem se nanaša na idejo o osi med ZDA in Evropo kot geopolitičnem zavezništvu, utemeljenem na vrednotah liberalne demokracije. Moje »filoameričanstvo« je tesno povezano s tem atlantskim idealom.Sloni na zavedanju ključnega pomena, ki so ga ZDA imele pri prenovi in stabilizaciji zahodne Evrope po drugi svetovni vojni in ohranjanju globalnega reda, prijaznega za demokracije (seveda, tu si ne delam posebnih utvar: za liberalne demokracije na Zahodu). Ker je takšen red edini, v katerem lahko uspeva ...