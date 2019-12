Zakaj Slovenci v resnici ne marajo pisateljev

Pred tedni sem pisala o tem, kako so me razočarali slovenski pisatelji, ki pod okriljem stanovskega društva očitno enoglasno podpirajo katalonsko neodvisnost in obsojajo agresivno postopanje španskih oblasti, a ponavadi niti črhnejo ne, ko so človekove pravice na udaru v slovenski družbi. Človekove pravice žensk, imigrantov, državljanov LGBT+.Vmes se je odvil slovenski književni sejem in še enkrat se je pokazalo: slovensko književno okolje je eno najbolj reakcionarnih v slovenski družbi. V skoraj 30 letih po osamosvojitvi, za katero so se v imenu liberalnih vrednot in napredka organizirali prav pisatelji, je celotno literarno ...