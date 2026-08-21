Zakaj smo v športu tako uspešni?

Slovenija je glede na število prebivalcev presenetljivo uspešna v vrhunskem športu. Običajno to pojasnjujemo s tradicijo, dobrimi trenerji, množico klubov, naravnimi danostmi in zgledi uspešnih športnikov. Vse to drži. Toda šport ima še eno lastnost, ki je za majhno družbo morda posebej pomembna: uspeh posameznika se začne razmeroma hitro meriti v okolju, ki je veliko večje od domačega. Prav ta širši prostor primerjanja je zanimiv. Kaj se zgodi na področjih, kjer ostane domače okolje veliko dlje glavno merilo uspeha? Raziskave majhnih držav že dolgo opozarjajo, da majhna država ni zgolj pomanjšana različica velike. Ker je ljudi malo, se osebne in poklicne vloge prekrivajo. Ista oseba je danes kandidatka na razpisu, jutri članica komisije, pojutrišnjem sodelavka nekoga, ki ga je nekoč ...