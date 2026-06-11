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    Zakaj tek umiri glavo

    Ko se umiri del mreže, ki proizvaja tesnobo, bolečino ali notranji odpor, izkušnja napora ne izgine, postane pa manj vsiljiva.
    FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    FOTO: Matej Družnik
    Sašo Dolenc
    11. 6. 2026 | 05:00
    7:03
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Nenavadno je, da se glava včasih umiri prav takrat, ko se telo utrudi. Po daljšem teku težave niso nič bolj rešene, kot so bile prej, skrbi niso izginile, svet se ni spremenil. In vendar se lahko nekaj v človeku premakne: misli izgubijo ostrino, notranji nemir se poleže, napor pa postane manj vsiljiv. Eden od vzrokov za ta preobrat se skriva v sistemu, ki ga je telo razvilo veliko prej, preden smo začeli teči zaradi zdravja, kondicije ali miru. Del tega sistema so endokana-binoidi, telesu lastne molekule, ki delujejo na isti biološki sistem kot nekatere učinkovine iz konoplje. Telo jih izdeluje vsak dan kot del običajnega delovanja celic, ne le v izjemnih okoliščinah, ob poškodbi, bolezni ali skrajnem naporu. Nastajajo sproti, iz maščob v celičnih membranah, in sodelujejo pri uravnavanju ...
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