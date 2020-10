Zakaj? Zato.

V čem je smisel vsega tega? Zakaj moramo nositi te bedaste maske? Zakaj moramo odpovedati družinsko praznovanje – še nikoli prej ga nismo? Zakaj ima graf eksponentne rasti ravno takšno obliko? Zakaj smo morali nenadoma naš svet obrniti na glavo? Bog ve! Morda so še najboljši odgovor na ta vprašanja verzi Ježkove pesmi Zakaj, ki jih je včasih prepeval Lado Leskovar: »Le daj, le daj, / vprašaj me, sinek moj zlati, / ampak, veš, tale tvoj ati / tak' malo ve.«Vprašanje, ali nas vseh morda ne vlečejo za nos, ko nam nanj obešajo te preklete in hkrati rešilne maske, se očitno postavlja kot najbolj vroč kostanj te jeseni. ...