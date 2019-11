FOTO:Zakoni zvezd in zakoni ljudi

Astronomija je ena najstarejših ved. Njeno ime izhaja iz stare grščine in bi ga lahko prevedli kot »zakoni zvezd«. Te poskuša človeštvo spoznati že od začetka civilizacij. Najprej so poskušali razumeti gibanje Sonca, Lune, zvezd in planetov po nebu ter se z njihovo pomočjo orientirati v prostoru in času. Pozneje so cilji človeštva postali ambicioznejši: z vse boljšo opazovalno opremo in poznavanjem fizikalnih zakonov razumeti sestavo, strukturo, nastanek in razvoj zvezd ter vseh drugih vrst nebesnih teles in pojavov, ki jih razkrivajo sodobna opazovanja – vse do razumevanja nastanka in razvoja vesolja kot celote.»Zakoni ...