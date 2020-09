Zamaskirana in distancirana

Inventura teh mojih komentarjev, spisanih v zadnjem letu in pol, bi pokazala veliko odmevov, v glavnem ostro kritičnih. (Slika je precej drugačna, če upoštevam še osebne odzive.) Ko prav premislim, je skupni imenovalec odklonilnih takle: pa zakaj mora pisat ravno to?! Zakaj ne piše o čem drugem?! Nedavno se me je v tem slogu lotil nekdo kar s srpom: da ne opažam pravih stvari. Zakaj ne? Ker sem baje zgubljena v politični pristranosti. On se, pravzaprav se oni, očitno večinski množinski subjekti, v tem hudem času razsajajočega koronavirusa srečujejo z današnjimi politkomisarji (in ne s partizanskimi), ki nam nenehno grozijo, ...