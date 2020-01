Zapakirani potenciali

Eden najrazvpitejših projektov v sodobni zgodovini Berlina nastaja v švicarskem biroju Herzog & de Meuron. Projektno skupino vodi diplomantka ljubljanske fakultete za arhitekturo Iva Smrke Kröger. Za zasnovo Muzeja umetnosti 20. stoletja v Berlinu so leta 2016 razpisali odmeven mednarodni natečaj, ki je pritegnil najrelevantnejše biroje na svetu – med njimi tudi OMA, Lacaton & Vassal in biro Zahe Hadid – in je predmet polemik in kritik v dnevnem časopisju in medijih že vse od razglasitve rezultatov. Na prvi pogled zadržana zmagovalna rešitev je marsikoga presenetila: zaradi nizke in preproste opečnate strukture so načrtovano ...