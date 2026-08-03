Zatečene ceste kot oblika atentata

Slovencem te dni ni povsem jasno, ali je za nesrečo njihove predsednice kriva pretesna cesta ali pa je šlo za določene vrste atentat. Tudi evroposlanec Borut Pahor je že leta 2005 obstal v koprskem predoru Dekani, ker mu je zagorel avto. Ni bil atentat, pravi umetna inteligenca. Ampak mi verjamemo Darsu: kdor se je te dni podal na cesto, si je za ta »nekakšen atentat« sam kriv. Darsovi šefi so nam to že večkrat dali vedeti. Minister Jernej je oni dan priznal, da nima čarobne paličice, s katero bi v treh mesecih vladanja odpravil »zatečeno stanje«. Ampak. Tudi njegova predhodnica je pred štirimi leti rekla, da je največji križ v »zatečenem stanju«, ki ji ga je zapustil predhodni Jernej. Predhodni Jernej je že leta 2020 tečnaril nad »zatečenim stanjem«, ki mu ga je zapustila ista ...