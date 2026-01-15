Zaton nekega zahodnega kulta

Nekaj časa sem v avtomobilu poslušal radijsko postajo, posvečeno glasbi iz osemdesetih. Predvajala je vse hite tistega časa: od A-ha do U2. Kmalu pa sem ugotovil, da je postaja odveč. Glasbo iz osemdesetih ali devetdesetih namreč predvajajo povsod, tudi na nacionalnem radiu. In celo ko predvajajo kakšno sodobno pesem, se zdi, da je narejena po zgledu Michaela Jacksona in druge sintetične druščine.

Zakaj se je zahodna popularna kultura odpovedala izvirnosti? To je nenavadno, saj je bila izvirnost dolgo eden od pomembnih zahodnih idealov. Misleci so vedno hoteli odkriti ideje, ki jih nihče ni mislil, slikarji prikazati stvari, ki jih nihče ni videl, in glasbeniki zaigrati melodije, ki jih nihče ni slišal.