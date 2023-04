Zavarovalniška vojna

V nadaljevanju preberite:

Povsem logično je, da se je za začetek odprtega spopada med »dopolnilnimi« zdravstvenimi zavarovalnicami in vlado najprej odločila zavarovalnica Generali. Imajo velikega lastnika, ki mu je dopolnilno zdravstveno zavarovanje samo eden od številnih zavarovalniških »poslov«. Zadnjo besedo sem dal v narekovaj zato, ker ima dopolnilno zavarovanje zelo malo povezave s poslovnostjo, saj praktično vse njegove stroške oziroma odhodke določa država skupaj z ZZZS. Ko so ti stroški zaradi plačevanja »stresnega testa« in prenosov plačevanja različnih storitev iz ZZZS na dopolnilna zavarovanja prestopili rdečo črto, so na Generaliju pač povedali, da jih pot v finančno izčrpavanje in izgube ne zanima. Vzajemna je zaradi svoje bizarne lastniške sestave (formalni lastniki so vsi zavarovanci) in popolne odvisnosti od premij dopolnilnega zavarovanja v položaju, ko težko vleče odločnejše poteze – dokler ne bo vprašanje biti ali ne biti in bo uprava začela z ofenzivo v obliki gospodarsko-pravniške vojne. Bolj zadržan mora biti tudi Triglav zaradi svojega državnega lastništva in velikih investicij v zdravstveno infrastrukturo za trženje dodatnih zavarovanj.