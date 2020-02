Zavezniške zadeve

Prav, pokimam, kar v redu, če se sam nekdanji (in večkratni) predsednik države odloči za akcijo. In se v družbi pišočih in za knjige zainteresiranih napoti k aktualnemu predsedniku države. Z jasnim namenom: napraviti kaj koristnega za knjige. Kaj neki? Kaj vse? Bomo videli. Upam, da so z združenimi močmi pogruntali kaj učinkovitega, ko so sklenili »Zavezništvo v podporo knjigi«. Če si lahko dovolim skromen nasvet, bi rekla, da naj v svojem krogu – to so predvsem politiki in pomembneži – priporočajo malo več branja. In ker se v tem krogu zbirajo pretežno mogotci, ki jim ne manjka denarja, bi lahko Forum 21 sem in tja ...