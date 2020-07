Kaj se zgodi, ko se vaš osebni zdravnik, ki je dolga leta skrbel za vas in vaše zdravje, upokoji? Znajdete se v situaciji, ko potrebujete novega. Kmalu za tem se vam prijazno oglasi Zavod za zagotavljanje zdravstvenih storitev – organizacija, ki ji plačujete svoje obvezno zdravstveno zavarovanje in ki ima zgolj po naključju kratico ZZZS. Pošljejo vam prijazno pismo, v katerem vam zagotovijo pomoč: »V svojih evidencah ugotavljamo, da se je vaš osebni zdravnik upokojil, kar pomeni, da si morate izbrati novega. Obveščamo vas, da smo se z naslednjimi osebnimi zdravniki dogovorili, da se lahko obrnete in izberete katerega od njih. ...