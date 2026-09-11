Zbujeni pred koncem septembra

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Jesen je v 21. stoletju pogosto obdobje velikih protestnih mobilizacij. Politiko ulic so na pragu tretjega tisočletja odprli protesti proti Miloševiću v Beogradu, ki so se začeli septembra in dosegli vrhunec oktobra leta 2000. Spet je bila jesen 24 let pozneje, ko so srbski študentski protesti vzniknili v Novem Sadu. Med septembrom in novembrom se pogosto začnejo ali vrhunec dosežejo dolgotrajna množična gibanja. Pokrizne proteste, ki so naslednjih pet let prihajali v valovih, uvedejo islandski z začetkom oktobra leta 2008, sledile so jim prve poteze grškega odpora decembra istega leta. Zgodnje iskre arabske pomladi so bile zanetene oktobra leta 2010 v Zahodni ...