Zbujeni pred koncem septembra

Kolumna: Pišek poudarja, da jesenski protesti izgubljajo moč, ker je splet namesto skupne resničnosti postal orodje politične fragmentacije.
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Jesen je najlepši čas za proteste tudi v Sloveniji. Največje delavske demonstracije v samostojni državi so bile obakrat novembra: prve leta 2005, druge leta 2007. FOTO: Voranc Vogel
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Jesen je v 21. stoletju pogosto obdobje velikih protestnih mobilizacij. Politiko ulic so na pragu tretjega tisočletja odprli protesti proti Miloševiću v Beogradu, ki so se začeli septembra in dosegli vrhunec oktobra leta 2000. Spet je bila jesen 24 let pozneje, ko so srbski študentski protesti vzniknili v Novem Sadu.
Med septembrom in novembrom se pogosto začnejo ali vrhunec dosežejo dolgotrajna množična gibanja. Pokrizne proteste, ki so naslednjih pet let prihajali v valovih, uvedejo islandski z začetkom oktobra leta 2008, sledile so jim prve poteze grškega odpora decembra istega leta. Zgodnje iskre arabske pomladi so bile zanetene oktobra leta 2010 v Zahodni ...