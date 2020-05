ZDA in Nemčija s tožbo nad kapitalizem

Še do včeraj smo verjeli, da nas globalizem povezuje in bogati ter da so pred nami globalni izzivi, kakršna sta ekološka kriza in ekonomska neenakost, ki pa jih lahko s skupnimi močmi in globalno akcijo odpravimo. A nekega jutra, nedolgo tega, smo se zbudili v neki novi svet in neko novo zgodbo, v kateri je glavni osumljenec za vse naše tegobe – globalizem. A to ne s prostim pretokom kapitala, ki ustvarja okoljske probleme in poglablja neenakost ter ki je ne nazadnje izključni krivec za širjenje epidemij. Globalizem naj bi nas po novem ogrožal s tem, kar je bila do zdaj njegova največja pridobitev, s tistim, kar je v globalizmu ...